В Википедии появилась дата смерти Марка Захарова

//Общество

28 сентября 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот статьи Википедии о Марке Захарове на французском языке в момент подготовки этого текста

Глобальная энциклопедия внесла правку в статьи о Марке Захарове. Он умер в субботу 28 октября. Спустя некоторое время в Википедии подкорректировали публикации о режиссере, и указали дату его смерти. Правки были внесены в публикации практически на всех языках. Исключением стала французская версия. Кроме того, англоязычная версия поначалу напутала с датой.

«20 августа 2019 года Захаров был доставлен в 16-ю больницу Москвы», — уже написано в публикации о режиссере на русском языке: «Скончался около 10:30 28 сентября, не дожив 15 дней до своего 86-летия»

Редакторы публикаций на других языках большей частью пока ограничились внесением изменений в годы жизни. Причем в англоязычной версии изначально говорилось, что Марк Захаров умер 29 сентбря. Но пока корреспондент АН писал этот текст, в статью была подкорректирована. Дата смерти изменена на 28 сентября.

Франкоязычные редакторы Википедии пока не отреагировали на смерть режиссера. В версии энциклопедической статьи про Марка Захарова на французском языке указана лишь дата его рождения.