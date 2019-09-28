Режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на медика, фельдшера госпитализировали

//Общество 13+

28 сентября 2019, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера из бригады скорой помощи, прибывшей по вызову для оказания медицинской помощи 85-летнему артисту.

"АН" писали, что скорую вызвали женщины - жена и дочь артиста - в один из домов на улице Солянка из-за ухудшения состояния пожилого мужчины. Медики приехали, когда Хейфец выскочил в подъезд. В подъезде режиссёр ударил ножом фельдшера в бедро. 41-летняя Елена Кочеткова госпитализирована. Её жизни ничего не угрожает.

По данным других СМИ, режиссер напал на медика на кухне, когда фельдшер хотела измерить ему давление.

На место происшествия вызывали полицию. Стражи порядка разбираются. А увезли его на скорой. Видеоролик опубликован на сайте РЕН ТВ.

Леонид Хейфец - народный артист России, профессор в Российском институте театрального искусства (РИТИ, он же ГИТИС).

Хейфец ставил спектакли в Малом театре, Центральном театре Советской армии. С 1998 года работает в Театре имени Маяковского.

У него учились актеры Павел Деревянко, Александр Петров, Артур Смольянинов и многие другие.