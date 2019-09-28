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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Чувашии хотят застраховать чиновников от увечий

, 15:33 [ «Аргументы Недели», ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Парламент республики Чувашия рассмотрит проект о страховании государственных служащих. Закон предлагает страховать региональных чиновников от болезней, инвалидности и увечий. Проект опубликован на сайте республиканского Госсовета.

Законопроект предусматривает выплаты в случае смерти, получения инвалидности, увечий и заболеваний, если это произошло при исполнении служебных обязанностей. За инвалидность предусмотрены выплаты от 30 до 50 окладов. За гибель — 75 окладов (деньги будут выплачены родственникам).

Увечья предполагают выплаты от 5 до 20 окладов, в зависимости от степени травм. Кроме того, проект предполагает страховать чиновников от тяжелых заболеваний. В этом случае пострадавшему будут выплачены 25 окладов.

Законопроект будет рассмотрен чувашским парламентом в начале октября. Если он будет принят, то изменения вступят в силу 1 марта 2020 года. Документ предполагает выделение около 1,9 миллионов рублей из бюджета.

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