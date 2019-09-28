"Мы приняли решение не возвращаться в Россию", гей-пара с детьми попросила убежище в США

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28 сентября 2019, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Гей-пара из Москвы - Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, которые воспитывают двоих несовершеннолетних детей, попросила политического убежища в США. К этому привел непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи, сообщают ЛГБТ-сообществах.

До сих пор не прекращено уголовное дело против сотрудников органов опеки, которые "не уследили", что дети растут в однополой семье. Летом в квартире пары, а также у родителей и брата одного из парней прошли обыски. Защита уверена, что сам факт обысков у "свидетелей" по уголовному делу против сотрудника опеки ни что иное, как попытка давления на однополую пару с тем, чтобы забрать у нее детей. В этих обстоятельствах семья, которая находилась за пределами России в отпуске, приняла решение на родину пока не возвращаться.

"Я убежден, что любящая семья всегда предпочтительнее, чем расти даже в самом хорошем детском доме. Мы столкнулись с очередным проявлением гомофобии со стороны российских правоохранительных органов. Их попытка разрушить семью основана лишь на предрассудках. Все это следствие усиления гомофобной риторики со стороны российских властей. Надеемся, что в США семья, наконец, заживет свободной безопасной жизнью", - сказал Андрей Петров, руководитель ЛГБТ-группы "Стимул".

"То, что дети остались в семье, а не попали вновь в детский дом, - уже хороший результат, - заявил правовой советник ЛГБТ-группы "Выход" Макс Оленичев. - Действия властей, стремящихся разрушить гей-семью, аморальны и не основаны на законе. Дети воспитываются любящими родителями и имеют право жить в семье, там, где они счастливы, невзирая на дремучие взгляды некоторых консервативных политиков. Мы призываем власти прекратить уголовное дело в отношении сотрудников опеки и создать все условия, когда однополые семьи, граждане нашей страны, смогут открыто жить и воспитывать детей в своей стране, не опасаясь дискриминации".

Сейчас вся семья чувствует себя в безопасности, с началом учебного года дети пошли учиться в американскую школу и успешно адаптируются к новым условиям жизни.