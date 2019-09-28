Туристу из Австралии понравились дела главы Марий Эл, которого судят за взятку

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28 сентября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото из instagram Каллума Вилана

Австралийский турист высоко оценил деятельность бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. Сейчас политик находится под судом. Следователи обвиняют его во взятке в размере 235 миллионов рублей. Жители города — в беспределе иного характера.

Претензий к Маркелову у жителей Марий Эл много. Основная стала поводом для уголовного дела. Среди прочих претензий — страсть Маркелова к архитектурной гротескности.

В столице республики, Йошкар-Оле, бывший глава построил множество объектов. По мнению горожан, они выглядят чересчур вычурно и сильно контрастировали с разбитыми дорогами и трущобами.

Именно архитектура Йошкар-Олы и понравилась туристу из Австралии Каллуму Вилану. В комментариях к фото из Марий Эл он написал, что в Йошкар-Оле очень красивая архитектура. Исследовать город ему понравилось.