Синоптики предупредили о сильных ливнях

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28 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидают сильные ливни. Прогнозируется, что на следующей неделе выпадет около 40% месячной нормы осадков.

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», - сказал Тишковец.

При этом он подчеркнул, что на протяжении всей следующей недели будет стоять тёплая погода. Днём столбики термометра остановятся на отметке в 15 градусов, а ночью опустится до 5-10 градусов, передаёт РИА Новости.