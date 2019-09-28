МЧС разъяснило: курить на балконе можно

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28 сентября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Новые правила не запрещают курение на балконе, а лишь предупреждают курильщиков. С таким разъяснением выступила пресс-служба МЧС. Комментарий опубликовало агентство Интерфакс.

Новые правила запрещают пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в комнатах общежитий и гостиниц. Они вступают в силу с 1 октября. После этого нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Некоторое время назад эта новость стала поводом для активных обсуждений. В комментариях появилось предположение, что запрет касается также курения. Активные курильщики были возмущены. В конечном итоге МЧС было вынуждено дать дополнительные разъяснения.

«Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сказали в пресс-службе спасательного ведомства.

Поясняется, что штрафные санкции предусмотрены только в отношении курильщиков, из-за которых произошел пожар на балконе.