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28 сентября 2019, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Семья из Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвала свою новорожденную дочь Россией. В ближайшее время родители отправятся в ЗАГС за свидетельством о рождении и ребенок будет записан как - Россия Михайловна Русских.