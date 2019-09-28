По словам отца, основной выбор состоял из трех женских имен - Россия, Россияна и Мишель. «Мы хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за нашей фамилии. Россияна мне не очень понравилось из-за того, что, по моему мнению, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия — она разная. Большая, холодная, теплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери было пространство для выбора и самоопределения», — цитирует родителей "Фонтанка".
Родители так же заявили, что если в будущем их чадо захочет сменить имя, они не будут против, поскольку у каждого должно быть право выбора
"Вот если отчество у девочки будет "Для", тогда все встанет на свои места", " да, отчество как-то не соответствует пафосу", "Россия, встань с горшка, ой, с колен!" - шутят пользователи Сети.