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28 сентября 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В МЧС, опасаясь массовых бунтов курильщиков, разрешили россиянам курить на балконах. Это удивительно, учитывая, что ровно два дня назад сигаретные огоньки МЧС отнесло к понятию «открытый огонь» – а вот его-то на балконах и лоджиях решили запретить.

Два шага вперёд и один назад – теперь министерство передумало и заявляет, что «просто формировало культуру потребления табака. Если курение не создаёт опасности, оно не запрещено», пишет telegram-канал "Baza".

Так , не плохо бы в ведомстве все же определиться - либо это "открытый огонь", либо "не опасно", а то у народа психика слабая уже, устали от новых запретов и законов, пишут в Сети.