Бастрыкин сокращает штат следователей в Татарстане из-за жалоб

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28 сентября 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Александр Бастрыкин на фото следкома РФ

У следкома Татарстана забирают несколько дел после жалоб граждан на следователей. Они обратились к Александру Бастрыкину в ходе личного приема. Глава Следственного комитета распорядился сократить штат управлениz регионального ведомства.

Граждане пожаловались главе следкома на волокиту. К Александру Бастрыкину обратились две семьи из Татарстана.

Претензии возникли к качеству расследования двух дел. Первое было связано с пожаром. Фигурантами второго дела стали медики, в результате действий которых погибла 16-летняя девушка.

По результатам заявлений дела были переданы на федеральный уровень. В Татарстане назначена проверка. Кроме того, Бастрыкин распорядился уволить ряд следователей, криминалистов, а также сократить штат в региональном управлении.