В МЧС объяснили новые правила противопожарного режима

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28 сентября 2019, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В МЧС России разъяснили новое постановление правительства РФ в правилах противопожарного режима, который якобы запрещает гражданам курить на балконах и лоджиях.

Изменения в законодательстве вступят в силу с первого октября текущего года, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили запрет на курение на лоджиях и балконах жилых домов, гостиниц и общежитий.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», - заявили в пресс-службе МЧС России.