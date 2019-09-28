В МЧС объяснили новые правила противопожарного режима

В МЧС России разъяснили новое постановление правительства РФ в правилах противопожарного режима, который якобы запрещает гражданам курить на балконах и лоджиях.
Изменения в законодательстве вступят в силу с первого октября текущего года, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что в МЧС подтвердили запрет на курение на лоджиях и балконах жилых домов, гостиниц и общежитий.
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», - заявили в пресс-службе МЧС России.