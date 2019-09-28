"Одурели от безнаказанности", школьники-живодеры зверски замучили щенков, выбрасывали из окон котят и угрожали одноклассникам

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28 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Стерлитамаке школьники жестоко убили собаку и ее 10 двухнедельных щенков. История стала достоянием общественности после того, как учащиеся школы № 8 опубликовали в соцсети видео жуткой расправы.

Сначала малолетние изверги, закинули в убежище к собачей семье питарды, оглушив тем самым маму щенят, которая от страха вылетела на проезжую часть и сразу же была сбита насмерть. После продолжили свои издевательства, над крошечными щенками. Некоторым засунули в пасть питарды. Тем самым разорвав челюсть. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они снимали на видео, комментируя какие они крутые и тд.

Видео разошлось по одноклассникам, и попало в руки учителя. Шокированная жестокостью детей, учительница попыталась провести беседу и пристыдить всех, кто принимал в этом участие, однако это возымело обратный эффект. На попытки пристыдить учеников, на след день в школу явилась одна из родительниц. И потребовала публичного извинения перед её ребёнком.

Чувствуя свою безнаказанность, малолетние убийцы, начали угрожать остальным ученикам школы, что, если кто-то проболтается, их ждёт такая же участь. Далее как в фильмах ужасов, подростки устроили квест «кто круче». И в ход пошли выброшенные котята с 5-того этажа дома.

Волонтеры, узнав о произошедшем, собрали тела щенков и организовали инициативную группу, чтобы наказать малолетних садистов. На месте, где пряталась собака найдены тела 11 щенят – у многих были разорваны тельца и пасти, в некоторых, по словам подростка, были вколоты уколы со странным веществом. Еще двух щенят забрала к себе бабушка, живущая неподалеку. Однако она побоялась открыть дверь волонтерам.









Судя по видео, в расправе над животными принимали участие как минимум четыре человека: один снимал, двое держали петарды и один командовал. Сколько человек пришли «просто посмотреть» – не известно. Однако личности тех, кто принимал в этом непосредственное участие, известны. Все они – ученики школы №8, учащиеся 5-8 классов.

Но вот беда, по закону СМИ не имею права называть имена участников зверства, все они несовершеннолетние и из-за миллионных штрафов Роскомрнадзора мы вынуждены молчать. А между тем, возможно, если бы люди знали «имена героев», то и на 5 километров не разрешили бы своим детям подойти к тем, кто получает удовольствие от мучительной смерти маленького живого существа и убивает ради просмотров и лайков. Ведь завра это будут уже не щенки и котята!