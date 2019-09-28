Свыше 136 млн рублей взыскано с жителей Хабаровского края за энергоресурсы

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28 сентября 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С жителей Хабаровского края в принудительном порядке взыскано более 136 миллионов рублей по счетам за энергоресурсы. Больше всего должников проживает в Индустриальном районе.

На рейд в самый задолжавший район отправились судебные приставы и энергетики. Они заглянули в гости к более десятка злостных неплательщиков. Всем им были вручены требования об исполнении судебных решений и уведомления о погашении задолженностей. На имущество одного из должников пришлось наложить арест.

С начала 2019 года на исполнении в отделе краевых приставов находилось свыше 62 тысяч исполнительных производств. 7,5 тысячам должников был ограничен выезд за пределы РФ.