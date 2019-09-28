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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Соловьёв оценил слова Лаврова о чужих переписках

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал слова министра иностранных дел страны о том, что «читать чужие письма неприлично».

Лавров прокомментировал возможность публикации разговоров Путина и Трампа

Лавров прокомментировал возможность публикации разговоров Путина и Трампа

Ранее на Генассамблее ООН Лавров, обсуждая возможность публикации засекреченных переговоров Путина и Трампа, заявил, что «читать чужие письма - это неприлично». Также глава МИД Российской Федерации упомянул, что подобные действия противоречат правилам дипломатии, передаёт РИА Новости.

Журналист оценил слова Лаврова и согласился с позицией дипломата. «Сергей Викторович красавчик: читать чужие письма неприлично. Лучший!» - написал Соловьёв на своём Telegram-канале.

АБ

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