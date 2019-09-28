//Общество 13+

28 сентября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Домодедове самолёт вернулся на стоянку из-за поведения двух пьяных пассажиров. Один мужчина попытался прорваться в кабину пилотов, другой закурил сигарету. Из-за двух дебоширов на борту пострадали все пассажиры лайнера.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из пассажиров, 40-летний житель Северной Осетии, нецензурно выражаясь, пытался прорваться в кабину пилотов. Другой, 44-летний житель Петербурга, курил на борту самолёта. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

Нарушители были доставлены в дежурную часть. Заведены уголовное дело о хулиганство и административное по статье о нарушении закона о запрете курения.