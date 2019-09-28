Год Нисанов и Зарах Илиев: «Не важно сколько, важно – кто!»

//Общество 13+

28 сентября 2019, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев – одни из самых известных представителей горских евреев сегодня: ежегодно одну за другой реализуют программы поддержки диаспоры в России.

Благодаря Году Нисанову и Зараху Илиеву в Москве открылся Общинный центр Объединения горских евреев

Так уж повелось, что общество представляет себе бизнесменов как далеких от духовности машин по зарабатыванию денег, чьи интересы направлены исключительно на поиск прибыли и материальных выгод. Но, как и у большинства других стереотипов, связи с реальностью у него мало – ничто человеческое большим предпринимателям не чуждо. О том, как в статусе «королей российской недвижимости» вести бизнес на миллиарды, но при этом много внимания и времени уделять семье, традициям и насущным делам своей общины расскажем на примере Года Нисанова и Зараха Илиева. Без бравады и личной рекламы – только факты.

Верность традициям

«В чем сила, брат?» – вопрос, который вслед за киногероем Данилой Багровым тысячи раз неустанно повторяют до сих пор. Ответы встречаются разные. Если по фильму – то в правде. А вот, например, согласно популярной народной пословице – сила в единстве. Именно сплоченность и чувство локтя дают человеку спокойствие и уверенность, изо дня в день способствуя его новым достижениям. Особенно такая поддержка нужна и важна человеку, который оказался в меньшинстве, испытывает тоску или ему просто не хватает общения с близкими по духу.

Для того, чтобы представители диаспоры горских евреев не чувствовали себя одиноко в большом мегаполисе, Год Нисанов и Зарах Илиев инициировали строительство в Москве Общинного центра Объединения горских евреев. Теперь все причастные могут в любое время собираться вместе для общения и молитвы, а также приобщать к культуре своих детей – передавать новому поколению уникальные знания и культурно-исторические традиции.

Но обо всем по порядку.

Год Семенович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев – уроженцы Кубинского района Азербайджана, села Красная Слобода. До 1926 года это поселение именовали Еврейской Слободой, что красноречиво характеризовало его этнографическое происхождение – это один из старейшихцентров ортодоксального иудаизма в Азербайджане. Синагоги, куда люди приходят для совместного чтения Торы и молитв, встречаются здесь почти в каждом квартале.

Несмотря на то, что за последние десятилетия численность общины существенно сократилась, Красная Слобода по-прежнему является одним из крупнейших поселений, а также местом притяжения для выходцев из окрестных земель, чьи семьи давно мигрировали в другие государства. Здесь преданно чтут богатые древние традиции, потомки сельчан из уст в уста передают рассказы дедов и прадедов о мирном и славном проживании евреев в этих краях. Также им удалось сохранить древний язык джуури.Это язык потомков пленников ассирийского царя, которые попали сюда еще в седьмом веке до нашей эры. И несмотря на то, что уроженцы Красной Слободы в совершенстве владеют азербайджанским и русским, в ряде обстоятельств разговаривают исключительно на джуури – например, приходя на кладбище почтить память умерших.

Родина в сердце, мыслях и делах

Нисанов и Илиев как могут стараются для своей родины. Восстановили в Красной Слободе синагогу, основали религиозный колледж и центр изучения Торы. Также организовали комплекс другого назначения – в граничащем с Российской Федерацией Хачмазском районе построили крупномасштабный логистический центр по хранению и переработке сельхозпродукции, который по прогнозам специалистов откроется не позднее лета следующего года. Открытие этого комплекса позволит существенно оптимизировать процесс логистики экспортных поставок в Россию.

А еще Год Нисанов финансировал модернизацию и ремонт местного консервного завода, где когда-то трудился его отец, а также делал первые карьерные шаги он сам. Благодаря этим инвестициям предприятие начало новую жизнь: его, по сути, выстроили заново, закупили новейшее оборудование. В результате этого дополнительно появилось более двух сотен рабочих мест - таких нужных региону вакансий.

Трудятся бизнесмены и в направлении развития туристической привлекательности Азербайджанской Республики. К примеру, готовят к скорейшему открытию первый в мире музей горских евреев. Для этого было скрупулезно отреставрировано здание одной из синагог Красной Слободы – Кархогской – приспособленной когда-то советскими активистами под продовольственный склад. В восстановленных по старым чертежам стенах на двух ярусах расположатся многочисленные, в том числе совершенно уникальные экспонаты: молитвенное покрывало талес XIX века, «порезанная книга» (копия легендарного тома Торы, который, по преданию, спас еврейский народ этих земель от гибели), оригиналы старинных документов.

От отца к сыну

Как видно, на скромной территории Красной Слободы общине удается естественным образом сохранять неприкосновенной свою культурную идентичность. В крупных городах ситуация обстоит совершенно иначе. И для того, чтобы оказать диаспоре поддержку, сплотить людей, сохранить и передать в целости культурное наследие и национальные традиции, Год Нисанов и Зарах Илиев постоянно участвуют в направленных на это целевых программах.

Так, с целью помочь общине, было создано Объединение горских евреев, лидером которого стал вице-президент Всемирного еврейского конгресса Год Нисанов. Совместно с фондом СТМЭГИ они осуществили строительство большого общинного центра горских евреев в Сокольниках, которое, несомненно, стало знаковым и вдохновляющим для многих религиозных людей. Под одной крышей здесь будет консолидирована вся общинная деятельность, объединятся люди и целые семьи вместе с их идеями и проблемами, вопросами и решениями. Возможность действовать сообща в значительной степени улучшит качество жизни горских евреев в Москве.

Отдельно важно, что сюда будут приходить вместе со своими детьми, ведь последним особенно тяжело изучать и принимать специфические семейные традиции, воспитываясь в отличной среде, другой культуре.

Хочется отметить, что Год Семенович и Зарах Бинсионович являются не только одними из самых успешных в стране предпринимателями, они еще и примерные отцы – у Нисанова четверо детей, Илиев воспитывает двоих. Потому компаньоны не понаслышке знают, как важно не ошибиться с выбором школы. Не зря ведь ее называют еще вторым домом – там проходит большая часть детства, преподаются важнейшие жизненные уроки, воспитывается новая взрослая личность. Возможно, во многом благодаря этому бизнесмены поддерживают ряд благотворительных проектов, направленных на поддержку традиционного еврейского образования. Например, основали и торжественно открыли в 2015 году специализированную школу «Хедер Менахем».

По большому счету, это образовательное учреждение является начальной школой для детей из верующих семей. Долгие годы система хедеров лежала в основе классического еврейского образования, но в какой-то момент была практически утеряна. И только в двадцать первом веке люди стали возвращаться к ней, возрождая традицию во многих странах.

Столичная школа «Хедер Менахем» готова принимать около 250 детей, полностью оснащена и оборудована самой современной техникой и обеспечена необходимыми учебными пособиями. Особенно здесь гордятся собственными малой и большой синагогами, а также богатым книжным фондом просторной библиотеки.

Сохранять и преумножать

Будучи образованными и хорошо воспитанными людьми, Нисанов и Илиев прекрасно понимают, что большую значимость имеет не только религиозное, но и культурное наследие, а также воспитание в молодых людях духовности. Духовность является эмоциональными скрепами общества, формирует моральные ценности и ложится в основу традиций – и не только еврейских.

Так, многие проекты бизнесменов помогли спасти ценные памятники архитектуры и объекты культурного исторического наследия. Например, открытый ими недавно гастрономический квартал «Депо» занял пространство буквально разваливающегося на глазах Миусского трамвайного депо, бывшего троллейбусного парка. В рамках реновации инвесторы даже снаряжали экспедицию в ряд регионов страны, где специалисты искали редчайшие виды кирпича – так им удалось максимально точно воссоздать замысел архитекторов, живших в позапрошлом веке.

Или другой пример – сложнейший проект строительства многофункционального гостиничного комплекса вблизи парка «Зарядье». Взяв за основу чертежи находившихся там раньше доходных домов, приглашенная международная команда архитекторов работает над созданием проекта, который максимально органично впишется в пространство и будет напоминать о славном историческом прошлом этих мест.

Вот еще пример – работая над реновацией другого гостиничного комплекса – «Украина» – бизнесмены Нисанов и Илиев на собственные средства отреставрировали картины, создававшиеся советскими художниками-модернистами специально для коридоров знаменитой сталинской высотки. Без этой инициативы они попросту были бы утрачены.

Также на счету Нисанова и Илиева пожертвования на создание Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, целевые инвестиции историческим и научным обществам, молодежным организациям, университетам. И подобных примеров еще много.

Таким образом, реализуемые бизнесменами проекты позволяют не только сохранить культурные памятники, но и вдохнуть в них жизнь, заново наполнить смыслом и привлечь к ним внимание людей. Так и новый общинный центр горских евреев будет сочетать в себе свежее дыхание молодости и обновления, но при этом каждый член диаспоры сможет ощутить себя частью и носителем древней культуры своего народа и его духовных ценностей.

Известный политический деятель и публицист Эдмунд Берк еще в XVIII веке справедливо заметил – для религии нет ничего губительнее безразличия. Разве скажешь точнее? Поэтому остается пожелать, чтобы среди представителей общин любой конфессии были свои Зарах Илиев и Год Нисанов, которые даже в условиях серьезной деловой занятости будут уделять должное внимание духовной составляющей – семье, традициям, истории своего народа и общества.

По материалам Lenta.ru