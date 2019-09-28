Московские школьники почтят память Героя Советского Союза Виктора Талалихина

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28 сентября 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ученики московской школы № 480 пройдут по местам боевой славы Героя Советского Союза Виктора Талалихина, чье имя образовательная организация носит с 1975 года. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Путь героя», приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военный летчик, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин в ночь на 7 августа 1941 года провел ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика Heinkel He 111, став одним из первых красноармейцев, совершивших подобный подвиг. Будущий Герой Советского Союза пережил этот бой и впоследствии сбил еще пять вражеских самолетов. Талалихин погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года, а после войны был навечно зачислен в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка, где проходил службу.

В рамках проекта «Путь героя» школьники посетят Парк им. В.Талалихина в Подольске, Парк им. В.В. Талалихина в поселке Кузнечики, место гибели героя близ деревни Каменка, а также место падения самолета И-16 Талалихина под деревней Мансурово.

По итогам похода ребята пополнят экспозицию школьного музея, составят сценарий «Урока мужества» для размещения в Московской электронной школе, по собранным материалам разработают исследовательский проект и создадут виртуальную экскурсию «Места боевой славы Героя Советского Союза В.В. Талалихина».

«Главным итогом нашего проекта мы видим воспитание в детях той исторической памяти, которая так необходима нам», – говорит учитель школы №480, участник проекта «Путь героя» Виктория Мельникова.

Проект «Путь героя» затронет школы Москвы, носящие имена героев Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в столице около 70 таких образовательных организаций. Каждая группа пройдет своим маршрутом и поделится полученными знаниями через ресурсы «Московской электронной школы». Этим материалы будут доступны всем желающим поближе узнать о судьбах героев войны.

По словам руководителя Департамента образования и науки города Москвы Исаака Калины, задача проекта «Путь героя» – привить детям, их родителям и сотрудникам образовательных организаций, осознанное чувство гордости за людей, именами которых названы их школы.

Впрочем, работа в этом направлении ведется планомерно – в школах работают военные музеи, проводятся встречи с ветеранскими организациями, выезды на места захоронений героев войны и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.