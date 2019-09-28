Фейк государственного масштаба. Госдума официально признала данные Росстата о рекордном росте экономики манипуляцией с цифрами

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28 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты перепроверили данные Росстата о рекордном росте экономики. Глава комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров рассказал о том, что комитет не нашел подтверждений официальным данным Минэкономики об ускорении развития отрасли за последние 6 лет и увеличении доходов населения в 2018 году.

«Получаются совсем другие цифры», — заявил на заседании парламента Макаров, комментируя данные о росте ВВП на 2,3%. Комиссия пришла к выводам, что подогнать нужные данные под плановые показатели роста экономики Росстату помогла манипуляция статистики по доходам населения.

«Мы посмотрели и вдруг увидели разницу между фондом оплаты труда по данным Росстата и ФНС. Оказывается, данные статистики, которые берутся за основу в Минэкономразвития, берутся не из фактических данных, а из опроса предпринимателей», — цитируют Макарова "Открытые медиа".

Надо ли говорить, что парламентарий был излишне тактичен к оценки приемов Росстата и его манипуляций с цифрами. В Сети, комментирую новость, пользователи не были столь дипломатичными: "Из опроса предпринимателей? Ну так они бы тогда просто к гадалкам пошли, пользы было бы столько же", " Да кто е верит этим их цифрам, они же их сами для себя пишут!", "А как же закон о фейковых новостях? Сколько там по нему грозит за откровенную ложь?"