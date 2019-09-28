В Минздраве одобрили запрет курения на балконах

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28 сентября 2019, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заместитель российского министра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, согласно которым россиянам запретят курить на балконах.

«Убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», - сказал Салагай.

По словам чиновников, курение на балконе опасно не только для самих курильщиков, но и для окружающих. Некоторые курильщики бросают с балконов окурки, которые ветром заносит в окна нижних этажей, что зачастую является причиной пожаров, передаёт РИА Новости.