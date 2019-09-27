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27 сентября 2019, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В США 92-летняя автоледи разбила автомобиль во время покупки в дилерском центре. Жительница города Уискассет (штат Мэн) выбрала машину и пыталась припарковаться около дилерского центра после тест-драйва автомобиля, но перепутала тормоз и газ.

В результате автомобиль пробил стену здания и закатился в офис автосалона. В центре по продажам авто машина сбила рабочие столы сотрудников, со столов попадали компьютеры и офисная техника.

Очевидцы рассказали, что врезавшись в стену, женщина запаниковала и продолжила давить на газ. Вероятно, она перепутала педали газа и тормоза.

Надо отметить, что водительское удостоверение 92-летней американки было действительным и позволяло ей ездить за рулем.

После этого случая, вероятно, автоледи могут лишить водительских прав, и ей придется сдавать экзамен, чтобы получить новый документ, - пишет издание Boston.com.