Две уроженки Кубы обокрали 21-летнюю девушку в ресторане в Москве

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27 сентября 2019, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Две уроженки Кубы обокрали 21-летнюю девушку в латиноамериканском ресторане в Москве. Жительница подмосковного Королева 15 сентября отдыхала со своей подругой в ресторане в центре столицы. Девушки танцевали, иногда уходили из-за столика на танцпол.

Собираясь домой, одна из подруг не нашла свою сумочку, в которой у нее лежали деньги, мобильный телефон, банковские карты, социальная карта.

Вскоре с банковской карты были списаны 13 тысяч рублей. Неизвестные похитители приобрели товары в нескольких магазинах, и в итоге общий ущерб составил около 32 тысяч рублей. Потерпевшая девушка обратилась в полицию.

Вечером 24 сентября возле станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии метро правоохранители задержали двух гражданок Республики Куба. 43-летняя и 23-летняя уроженки Гаваны проживают в Москве в одной съемной квартире. Женщин изобличили в краже, против них возбудили уголовное дело. По месту жительства фигуранток провели обыск, ведется следствие, - сообщает АГН "Москва".