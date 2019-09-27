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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве "профессиональные соседи" отобрали квартиру в центре города у женщины и двух ее дочерей

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

кадр ТФ
кадр ТФ

В Москве следователи начали проверку информации одного из телеканалов о том, что "профессиональные соседи" отобрали квартиру в центре города у семьи москвичей - женщины и двух ее дочерей.

Бывший супруг женщины сильно злоупотреблял алкоголем. Проблемы семьи начались после продажи его доли в квартире в центре столицы. После приобретения доли в квартире новые соседи семьи заняли всю трехкомнатную квартиру, сменив замки и не пуская семью на их жилплощадь.

В материалах телеканала показано, что женщина подвергалась избиению и угрозам от людей, не пускающих ее в собственную квартиру.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, указанным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИЧ

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