//Общество 13+

27 сентября 2019, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

кадр ТФ

В Москве следователи начали проверку информации одного из телеканалов о том, что "профессиональные соседи" отобрали квартиру в центре города у семьи москвичей - женщины и двух ее дочерей.

Бывший супруг женщины сильно злоупотреблял алкоголем. Проблемы семьи начались после продажи его доли в квартире в центре столицы. После приобретения доли в квартире новые соседи семьи заняли всю трехкомнатную квартиру, сменив замки и не пуская семью на их жилплощадь.

В материалах телеканала показано, что женщина подвергалась избиению и угрозам от людей, не пускающих ее в собственную квартиру.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, указанным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.