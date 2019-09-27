В Черном море к концу года посчитают дельфинов

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27 сентября 2019, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]

В рамках изучения и сохранения водных биологических ресурсов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна организованы научно-исследовательские полеты. Об этом сообщает издание "Новый Севастополь".

Перед учеными стоит цель изучить и оценить современное состояние млекопитающих Черного моря, которые сегодня находятся на грани исчезновения: дельфинов афалин и белобочек, а также черноморских морских свиней.

Специалисты рассчитывают, что к концу года предварительные данные количественного учета всех охраняемых видов дельфинов будут получены. Отмечается, что к такой оценке за последние 20 лет вернулись впервые.