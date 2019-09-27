Аэропорт В Симферополе уплатит 3 млн руб компенсации «Уральским авиалиниям» за поломку самолета от столкновения с птицей

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27 сентября 2019, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Воздушная гавань уплатит порядка трех миллионов компенсации «Уральским авиалиниям» за поломку самолета от столкновения с птицей, - пишут «Аргументы недели-Крым».

Согласно материалам 21 арбитражного апелляционного суда Севастополя от 25 сентября текущего года соответствующий инцидент произошел с рейсом А-320 вылетавшим в Москву 10 июня 2017 года. Установлено, что перед самым отрывом от взлетно-посадочной полосы симферопольского аэродрома в правый двигатель самолета попала птица, в результате чего произошла поломка воздушного судна, которое пришлось тут же посадить.

Расследование выявило, что применяемые средства отпугивания птиц в районе аэропорта Симферополь недостаточно эффективны, поскольку поблизости находятся объекты размещения отходов, животноводческие фермы и прочее. Подобные условия способствуют привлечению птиц.

Пострадавшая сторона, в лице «Уральских авиалиний» обратилась в крымский арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Международный аэропорт «Симферополь» 2 918 250 рублей. Также в иск включили и возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 37 591 рубль. После того, как суд удовлетворил все требования истца, симферопольский аэропорт подал апелляцию, но снова проиграл. Последнее решение арбитража о полном возмещении убытков «Уральским авиалиниям» от 4 июня 2019 года было решено оставить без изменений. Постановление уже вступило в силу и может быть вновь обжаловано.