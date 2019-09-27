"Не надо выставлять наших мужиков неадекватными и агрессивными", бывший муж Поклонской внезапно написал статью о женском насилии

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27 сентября 2019, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж депутата Госдумы Натальи Поклонской внезапно написал статью о домашнем насилии со стороны жён. Он считает, что это именно мужчины и дети страдают от поведения агрессивных женщин. К чему бы это?

По мнению Ивана Соловьева, мужчины регулярно получают удары сковородками по голове, ножами в спину или ногой в пах. По его словам, 70 процентов случаев насилия над детьми совершают именно женщины - родные матери, бабушки и тети.

«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — утверждает юрист.

Он уверен, что при разводе женщины часто клевещут на своих мужей, чтобы получить опеку над детьми и использовать их как рычаг давления. Кроме того, по его мнению тема насилия в семье вовсе не так актуальна, как ее рисуют журналисты и правозащитники.

«Мы не нация неврастеников и имбецилов. Не надо на нас наговаривать. Хотите защищать женщин — пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных», — цитирует Соловьева «Взгляд».