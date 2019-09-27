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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Крыму с начала 2019 года отдохнули более 6,5 млн туристов, сообщил Аксёнов

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Крыму с начала 2019 года побывали более 6,5 миллиона туристов. Такие данные привел глава Крыма Сергей Аксёнов. Сообщение главы республики Крым Сергея Аксёнова опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

Он рассказал, что всего в этом сезоне работает около 700 разных коллективных средств размещения.
По данным крымских властей, средний уровень их загрузки составил 70 процентов, а в некоторых регионах даже превысил 95 процентов.

Аксёнов сообщил, что поступления в региональный бюджет от туристической отрасли в первые шесть месяцев выросли почти на четверть по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,46 миллиарда рублей.

ИЧ

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