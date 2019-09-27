Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россиянам не из чего откладывать себе на пенсию. Матвиенко оценила законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть россиян не сможет откладывать деньги себе на пенсию.

Минфин намерен запустить новую систему накоплений на пенсию с 2021 года

Минфин намерен запустить новую систему накоплений на пенсию с 2021 года

По словам Матвиенко, сейчас у населения России такие доходы, из которых нечего откладывать на пенсию. По мнению спикера Совфеда, жители России на данный момент не готовы к таким изменениям. 

Матвиенко знает, что в некоторых странах мира существует практика, когда люди копят деньги на пенсию. Она подчеркнула, что не против совершенствования пенсионной системы, но действия в этом направлении должны быть продуманы с учетом отечественных реалий, - сообщает РИА Новости.

Минфин разработал и в сентябре направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте, который предполагает добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

ИЧ

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть…

//новости ан

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке. Россия…

//новости ан

Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов…

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан