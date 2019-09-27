Россиянам не из чего откладывать себе на пенсию. Матвиенко оценила законопроект Минфина о гарантированном пенсионном продукте

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27 сентября 2019, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть россиян не сможет откладывать деньги себе на пенсию.

Минфин намерен запустить новую систему накоплений на пенсию с 2021 года

По словам Матвиенко, сейчас у населения России такие доходы, из которых нечего откладывать на пенсию. По мнению спикера Совфеда, жители России на данный момент не готовы к таким изменениям.

Матвиенко знает, что в некоторых странах мира существует практика, когда люди копят деньги на пенсию. Она подчеркнула, что не против совершенствования пенсионной системы, но действия в этом направлении должны быть продуманы с учетом отечественных реалий, - сообщает РИА Новости.

Минфин разработал и в сентябре направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте, который предполагает добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.