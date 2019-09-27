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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Минздрав предложил ограничить курение в аэропортах

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав РФ разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, предусматривающие, что их должно быть не более двух. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет об изолированных специальных помещениях для зарегистрированных или транзитных пассажиров. Они должны быть оборудованы непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не видели дымящих, и вентиляционными системами.

При этом из текста поправок остается неясным, сколько точно может быть оборудовано таких комнат - только две на всю территорию аэропорта или же по две для каждой зоны вылета (например, как для внутренних, так и для международных рейсов).

Отметим, решение о количестве курилок ранее могли принимать сами аэропорты. Так, например, на территории московской воздушной гавани Шереметьево подобных помещений было четыре. Сейчас в российских аэропортах нет помещений для курения.

АС

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