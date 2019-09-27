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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Семья Русских в Петербурге хотела назвать новорожденную дочь Мишель, но выбрали имя девочке - Россия

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке.   Рассматривалось имя Мишель. Семья Русских - православная, а дочка у них родилась в Михайлов день.

Но все-таки назвали Россией. Россия Русская. Папа новорожденной объяснил, что хотели имя, связанное с Россией, во многом из-за фамилии. Имя Россияна ему не очень понравилось из-за того, что, как он считает, имеет отношение к государственной принадлежности, а Россия – она разная. "Большая, холодная, тёплая, с разнообразной природой, культурой. Имя было выбрано из внутренних убеждений. Нам хотелось, чтобы в дальнейшем у дочери было пространство для выбора и самоопределения", – цитирует мужчину издание "Фонтанка.Ру".

Родители России Русской не исключают, что она вырастет и поменяет это имя на другое.

 

ИЧ

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