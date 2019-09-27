Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Рязани ветеран Великой Отечественной и его супруга найдены убитыми в квартире

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Рязани убиты ветеран Великой Отечественной и его супруга. Тела пожилых людей с признаками насильственой смерти обнаружены вечером в четверг, 26 сентября, в их квартире.

Погибли  91-летний мужчина и 88-летняя женщина.  По информации издания 62ИНФО, убит Павел Макеев и его супруга. 
Павел Владимирович Макеев пережил блокаду, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Более 30 лет прослужил в армии, в том числе в Рязанском десантом училище. После отставки занимался патриотической работой с молодёжью, был почётным членом областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

По информации газеты «Рязанские ведомости», Павла Макеева похоронят 29 сентября на Богородском кладбище Рязани.

Следственными органами следственного управления СКР  по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления В.А. Никешкина.

ИЧ

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть…

//новости ан

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке. Россия…

//новости ан

Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов…

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан