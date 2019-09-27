В Рязани ветеран Великой Отечественной и его супруга найдены убитыми в квартире

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27 сентября 2019, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Рязани убиты ветеран Великой Отечественной и его супруга. Тела пожилых людей с признаками насильственой смерти обнаружены вечером в четверг, 26 сентября, в их квартире.

Погибли 91-летний мужчина и 88-летняя женщина. По информации издания 62ИНФО, убит Павел Макеев и его супруга.

Павел Владимирович Макеев пережил блокаду, награждён медалью «За оборону Ленинграда». Более 30 лет прослужил в армии, в том числе в Рязанском десантом училище. После отставки занимался патриотической работой с молодёжью, был почётным членом областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

По информации газеты «Рязанские ведомости», Павла Макеева похоронят 29 сентября на Богородском кладбище Рязани.

Следственными органами следственного управления СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования находится на контроле у руководителя следственного управления В.А. Никешкина.