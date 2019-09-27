Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвич получил химический ожог, сделав глоток из бутылки с минеральной водой

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Москвы получил химический ожог, сделав глоток из бутылки воды «Святой источник». Мужчина купил воду в столовой автомобильного техцентра на юге Москвы, она быа нормально запечатана, но, отхлебнув, почуствовал, как гортань просто обожгло огнем.

Пострадавший сразу вызвал скорую помощь, и врачи поставили ему диагноз — химический ожог полости рта и гортани. Бутылку врачи передали в полицию, после чего оперативники изъяли всю партию «Святого источника» из столовой и отправили её на экспертизу. По словам пострадавшего, в этой бутылке был чистый спирт, пишет telegram-канал "Baza"

"Настоящее русское чудо", "Вот где-то водку разбавляют водой, а тут все наоборот", "А если бы ребенок хлебнул?", - комментируют новость в пользователи Сети. 

БИ

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть…

//новости ан

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке. Россия…

//новости ан

Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов…

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан