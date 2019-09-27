Москвич получил химический ожог, сделав глоток из бутылки с минеральной водой

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27 сентября 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Житель Москвы получил химический ожог, сделав глоток из бутылки воды «Святой источник». Мужчина купил воду в столовой автомобильного техцентра на юге Москвы, она быа нормально запечатана, но, отхлебнув, почуствовал, как гортань просто обожгло огнем.

Пострадавший сразу вызвал скорую помощь, и врачи поставили ему диагноз — химический ожог полости рта и гортани. Бутылку врачи передали в полицию, после чего оперативники изъяли всю партию «Святого источника» из столовой и отправили её на экспертизу. По словам пострадавшего, в этой бутылке был чистый спирт, пишет telegram-канал "Baza"

"Настоящее русское чудо", "Вот где-то водку разбавляют водой, а тут все наоборот", "А если бы ребенок хлебнул?", - комментируют новость в пользователи Сети.