"Нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", - Кадыров поручил найти поющего "гори-гори ясно" во время пожара

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27 сентября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал "гори-гори ясно". Пожар в торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном произошел вечером 19 сентября.

В момент возникновения пожара в здании находилось около 1000 человек, все они были эвакуированы из здания. По данным МЧС, площадь пожара составила 700 квадратных метров при общей площади объекта 42 тысячи квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей, удалось избежать жертв, пострадавших и дальнейшего распространения огня. Привлекались 152 человека и 40 единиц техники, в том числе от МЧС России — 89 человек и 20 единиц техники.

На днях Кадыров провел совещание по вопросам охраны здоровья населения, на котором заявил, что "распространение сплетен и лживых сообщений является «болезнью», которую нужно лечить", - сообщается на сайте республиканского главка МЧС РФ.

"Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины через слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ «Гранд Парк» детей", - рассказал Кадыров. Он возмущен, "как можно такое придумывать?", "каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?"

"Один стоит, снимает и радостно напевает «гори-гори ясно». Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю", – заявил глава Чечни.