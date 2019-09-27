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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Александр Лукашенко намерен использовать косметику только производства Беларуси

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко намерен использовать косметику только производства Беларуси. Лукашенко сегодня в Минске посетил одно из местных предприятий по производству косметики.

Он заявил, что импортная косметика  не лучше белорусской, а преимущество отечественной продукции в том, что она сделана из местного сырья.  "Свое надо использовать", — сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко заявил о необходимости продвижения продаж белорусской косметики  за рубежом.

В августе лидер Беларуси посоветовал местным переработчикам сахара найти новые рынки сбыта продукции. Лукашенко призвал компании не фокусироваться на экспорте в Россию и "не страдать".

Ситуация с экспортом сахара ухудшилась из-за избытка продукта на рынках сбыта, - напоминает РБК. Это касалось и России, в которой из-за излишка сахар стал стоить на 50 копеек за килограмм меньше, чем в Белоруссии.

ИЧ

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