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27 сентября 2019, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Белорусский президент Александр Лукашенко намерен использовать косметику только производства Беларуси. Лукашенко сегодня в Минске посетил одно из местных предприятий по производству косметики.

Он заявил, что импортная косметика не лучше белорусской, а преимущество отечественной продукции в том, что она сделана из местного сырья. "Свое надо использовать", — сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко заявил о необходимости продвижения продаж белорусской косметики за рубежом.

В августе лидер Беларуси посоветовал местным переработчикам сахара найти новые рынки сбыта продукции. Лукашенко призвал компании не фокусироваться на экспорте в Россию и "не страдать".

Ситуация с экспортом сахара ухудшилась из-за избытка продукта на рынках сбыта, - напоминает РБК. Это касалось и России, в которой из-за излишка сахар стал стоить на 50 копеек за килограмм меньше, чем в Белоруссии.