Горячий ТОП региональных новостей: Рецепт съедобной посуды придумали в Сибири

//Общество 13+

27 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ограбление в Тверской области, спасение кроликов в Костромской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области разбойник ограбил прохожего, угрожая зажигалкой. Грабителя искал весь личный состав местной полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан безработный 32-летний мужчина, житель поселка, сообщает Афанасий-бизнес.

Кроликов и коз чудом спасли от огня в Костромской области. Владелец фермы заметил огонь и вызвал пожарных. До приезда оперативных служб на помощь подоспели жители соседней деревни. Они помогли вывести на улицу 8 коз, 14 овец и 12 кроликов. К счастью, никто из питомцев не пострадал. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км. На Шивелуче продолжается рост лавового купола, отмечается сильная фумарольная активность и сход раскаленных лавин. Вулкану присвоен повышенный — оранжевый код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Рецепт съедобной посуды придумали в Сибири. Люпин — съедобное растение из семейства бобовых. Специалисты занимаются переработкой этого растения для пищевых и медицинских целей. При производстве остаются отходы, и было решено направить остатки на изготовление одноразовой биоразлагаемой посуды. Об этом пишет НДН.инфо.

ГИБДД в Кирове ищет водителя авто, который испортил светофор. Неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на стойку опоры крепления светофорного объекта и дорожный знак, отмечает Новый Вариант.

Массовый пожар автомобилей в посёлке Васильково Гурьевского городского округа. 23 сентября, в посёлке Васильково Гурьевского городского округа сгорели два грузовых автомобиля ещё один автомобиль и прицеп обгорели частично, как уточняет НИА Калининград.

В Ессентуках женщина угрожала убийством соседке. Скандал между женщинами, проживающими в общем дворе, разгорелся на фоне давней взаимной неприязни. В ходе инцидента одна из них повредила кухонным топориком кусты сирени, а также горшки с цветами. Когда соседка сделала ей замечание, та принялась замахиваться, сообщает Ставропольский репортер.