Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупции в несколько раз

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральная прокуратура Российской Федерации зафиксировала в текущем году рост коррупционных преступлений на 3,6%. Также зарегистрирован рост преступлений в IT-сфере.

По данным Генпрокуратуры, число выявленных коррупционных преступлений выросло на 3,6% в годовом направлении, в том числе фактов дачи взятки было выявлено на 35,4% (605 преступлений) больше, а посредничества при даче взяток - на 46,4% (на 326 преступлений) больше. В ведомстве напомнили о высокой латентности коррупционных преступлений и подчеркнули, что такие скачки в статистике позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов.

С января по август был выявлено 180 153 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

ИЧ

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан