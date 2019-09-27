На Украине сестры-пограничницы закопали заживо младенца

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27 сентября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

За убийство новорожденного ребенка двум сотрудницам погранслужбы из Львова грозит пожизненный срок. Такое наказание предусматривает вменяемая им уголовная статья. Женщин обвиняют в том, что они закопали живьем только что родившегося младенца.

Преступление было совершено 29 июля. Одна из сестер-пограничниц родила дома.

«Сотрудница пограничной службы после домашних родов умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму», — сообщила пресс-служба львовского следственного ведомства: «Родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи».

Преступление было раскрыто достаточно быстро. Обвиняемым уже предъявлено обвинение. Им инкриминируют статью 115 украинского уголовного кодекса. Она предусматривает пожизненное лишение свободы.

Подследственные служили в Львовском пограничном отряде. Командование пока не отреагировало на инцидент.