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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Андрей Малахов оправдался за слова о гражданах Киргизии, вызвавшие скандал

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Популярный телеведущий Андрей Малахов оправдался за свое высказывание о гражданах Киргизии.  Малахов сожалеет, что его слова были неправильно поняты "некоторыми" гражданами этой страны.

Малахов спровоцировал международный скандал

Малахов спровоцировал международный скандал

"Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова", - цитирует Андрея Малахова издание "StarHit".
В программе "Прямой эфир" 24 сентября обсуждалась гибель сына "колбасного короля" Владимира Маругова Александра. Маругов-младший погиб в результате ДТП. Молодой человек 8 июля ехал на мотоцикле. На Фрунзенской набережной произошло столкновение с автомобилем такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин Киргизии Акбаров. Александр скончался от полученных травм в больнице. На следующий день суд арестовал Акбарова.

25-летний Маругов был единственным сыном своей матери поэтессы Татьяны Маруговой.  Она пережила тяжелый развод с мужем-олигархом.  После смерти сына женщине угрожают неизвестные.

В своей программе Малахов негативно высказался о виновнике ДТП. Его мнение возмутило граждан Киргизии, слова телеведущего они обсуждают в соцсетях.

В пятницу, 27 сентября,  советника-посланника посольства РФ в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии и дипломату  была выражена озабоченность высказываниями телеведущего о ДТП в Москве, по которому  обвинили гражданина Киргизии. Отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова.

Малахов заявил, что никогда не мог представить, что "личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии". "За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" о странной смерти сына олигарха", отметил он.
По его словам, в программе "Прямой эфир" "дружно трудятся представители более 10 национальностей. "А в этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын", - пояснил Малахов.

"Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства - перед законом все равны", - подчеркнул он.

ИЧ

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