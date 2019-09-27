Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Что делать женщинам, которых избивают мужья

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Во Владикавказе умерла 22-летняя Регина Гагиева, которую ранил ножом бывший муж. У Регины остался трехлетний сын. Нападение Вадима Техова на бывшую жену запечатлено на видеозаписи.

Регина и Вадим были официально разведены. Но мужчина продолжал преследовать молодую женщину - маму своего сына.
18 сентября Регина находилась на работе. Ее бывший муж Вадим Техов приехал к ней на работу, начал выяснять отношения и набросился на девушку с ножом. Техов нанес бывшей жене более 10 ножевых ранений. Регину госпитализировали в тяжелейшем состоянии. В республиканской больнице лучшие врачи неделю боролись за ее жизнь. Родители и близкие Регины молились. Но спасти девушку так и не удалось. Регина умерла, не приходя в сознание, в ночь на 25 сентября.

После смерти Регины Гагиевой Первый канал показал передачу, посвященной теме женщин - жертв насилия.
Оказывается, Техов постоянно издевался над молодой женой, проверял ее сообщения в телефоне, ревновал. По словам знакомых Регины, она воспитывала ребенка, никуда не выходила из дома, только в тренажерный зал. Знакомые девушки замечали на ее лице синяки. Родная сестра и подруга советовали уйти от мужа, заявить о побоях в полицию. А она боялась и терпела.
Что делать, если мужчина ударил свою любимую девушку или жену?

Эксперты и психологи говорят - если поднял руку один раз, то это обязательно повторится, и от такого мужчины надо уходить.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Эксперт из МГУ раскрыл условие превращения Донбасса во второе Приднестровье

Богдан Безпалько, эксперт из МГУ, рассказал, при каком условии Донбасс станет вторым Приднестровьем. С соответствующим заявлением аналитик выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан