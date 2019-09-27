Что делать женщинам, которых избивают мужья

//Общество 13+

27 сентября 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Во Владикавказе умерла 22-летняя Регина Гагиева, которую ранил ножом бывший муж. У Регины остался трехлетний сын. Нападение Вадима Техова на бывшую жену запечатлено на видеозаписи.

Регина и Вадим были официально разведены. Но мужчина продолжал преследовать молодую женщину - маму своего сына.

18 сентября Регина находилась на работе. Ее бывший муж Вадим Техов приехал к ней на работу, начал выяснять отношения и набросился на девушку с ножом. Техов нанес бывшей жене более 10 ножевых ранений. Регину госпитализировали в тяжелейшем состоянии. В республиканской больнице лучшие врачи неделю боролись за ее жизнь. Родители и близкие Регины молились. Но спасти девушку так и не удалось. Регина умерла, не приходя в сознание, в ночь на 25 сентября.

После смерти Регины Гагиевой Первый канал показал передачу, посвященной теме женщин - жертв насилия.

Оказывается, Техов постоянно издевался над молодой женой, проверял ее сообщения в телефоне, ревновал. По словам знакомых Регины, она воспитывала ребенка, никуда не выходила из дома, только в тренажерный зал. Знакомые девушки замечали на ее лице синяки. Родная сестра и подруга советовали уйти от мужа, заявить о побоях в полицию. А она боялась и терпела.

Что делать, если мужчина ударил свою любимую девушку или жену?

Эксперты и психологи говорят - если поднял руку один раз, то это обязательно повторится, и от такого мужчины надо уходить.