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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Малахов спровоцировал международный скандал

, 15:18 [ «Аргументы Недели», ]

Андрей Малахов на скриншоте youtube-видео скандального выпуска ток-шоу
Андрей Малахов на скриншоте youtube-видео скандального выпуска ток-шоу

Советник-посланник российского посольства был вызван в МИД Кыргызстана после передачи Андрея Малахова. Официальный Бишкек был оскорблен словами ведущего.

Рассказывая о случившемся публично, кыргызские дипломаты были вежливы и корректны. Но намекнули на неприемлемость выражений журналиста.

«Обращено внимание, что в ходе телепередачи ведущий некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Исламбека Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом гражданина Российской Федерации Александра Маругова», — заявила пресс-служба на официальной страничке МИД Кыргызстана: «Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства».

Скандал спровоцировал выпуск передачи Малахова от 24 сентября. В ней обсуждалась авария, в которой погиб сын миллиардера Маругова, который мчался на мотоцикле. ДТП спровоцировало такси, за рулем которого находился гражданин Киргизии.

В ходе передачи был сформулирован вывод о заказном характере убийства. Андрей Малахов с этим согласился, заявив: «Дай ему 100 тысяч долларов, которые сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов».

//картина дня

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