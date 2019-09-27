160 человек ликвидировали условный пожар на нефтяной станции в Ленинске

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27 сентября 2019, 14:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На крупной станции по перекачке нефти в поселке Ленинск, принадлежащей«Транснефть – Урал»,прошли пожарно-тактические учения.

По легенде учений,на станции произошел«взрыв» резервуара с нефтью, был условно поврежден административный корпус, и пострадали – тоже условно – два человека. В учениях приняли участие огнеборцы Главного управления МЧС России по Челябинской области, подразделения ведомственной пожарной охраны, пожарные-добровольцы из числа нефтепроводчиков – всего 160 человек и 23 единицы техники. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

Борьбу с огнем начал дежурный караул, позжена место прибыли дежурные подразделения Миасского и Златоустовского пожарно-спасательных гарнизонов. Окончательно ликвидировать «пожар» удалось благодаря вводу в действие сил территориального пожарно-спасательного гарнизона Челябинской области, включая аэромобильную группировку МЧС, подразделений ведомственной и частной пожарной охраны.

Подобные учения в «Транснефть – Урал» проводятся регулярно. Их цель – проверить готовность к чрезвычайным ситуациям и отработать совместные действия нефтепроводчиков и МЧС по ликвидации их последствий. Проверка показала, что к чрезвычайным ситуациям все их возможные участники готовы. Программа учений была выполнена в полном объеме и в установленные сроки.