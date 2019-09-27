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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Ищут пожарные, ищет милиция" точнее МСЧ. В горах Краснодарского края пропал караван верблюдов

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

В горах Краснодарского края недалёко от Геленджика пропал караван верблюдов. Нет, это не шутка и новости исторических хроник,  это случилось буквально на днях и искать двугорбых пришлось сотрудникам МЧС

Погонщик с целым стадом верблюдов ушёл в горы вчера днём, он должен был перегнать животных через перевал в другой населённый пункт. Однако на их пути встал нефтяной терминал – чтобы его обойти погонщик решил дать небольшой крюк. В итоге и пастух и его верблюды потерялись.

Уже вечером – а в горах темнеет рано – мужчина связался с МЧС и попросил его найти. Всё закончилось хорошо – краснодарские спасатели нашли мужчину и его верблюдов и все действующие лица, включая парнокопытных, живы и здоровы.

БИ

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