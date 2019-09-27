Многожёнство и борьба с разводами: что думают представители Ислама и РПЦ

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27 сентября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Граждане России страдают от растущего количества разводов. По данным Росстата на 2018 год, распалось 68% супружеских пар, то есть, более чем на 850 тысяч заключённых браков приходится около 600 тысяч расторгнутых.

Это рекордный показатель, ведь с 2010 года соотношение не превышало 62%. Негативных последствий масса: бедствующие матери-одиночки, дети, растущие в неполной семье, алкоголизм. Также это может привести к падению рождаемости в стране, а демографическая проблема в России стоит остро уже очень давно. Среди причин развода одной из главных является неверность супругов, и в большей степени это касается мужчин. Больше половины супружеских измен приходится на неверных мужей. Как решить эту проблему пока не ясно: несмотря на безнравственность измены, как явления современного общественного уклада, любой человек имеет право выбора. Моральный, этический, правовой или даже религиозный это вопрос – трудно сказать. Именно поэтому, на этот раз, решить проблему вызвались представители РПЦ и Ислама в России.

"Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются", – с таким заявлением выступил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Таким образом, он поддержал инициативу главы Духовного управления мусульман РФ, шейха Равиля Гайнутдина, который ранее выдвинул на рассмотрение вопрос о легализации многоженства, как минимум, в отдельных регионах России, где проживает большое количество мусульман. Отвечая на вопрос во время интервью «России-24», он отметил: «...Поэтому здесь на весы можно ставить - или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом». По мнению официальных представителей Ислама, легализация многоженства урегулирует в том числе и вопрос статистики разводов по стране. По крайней мере у мусульманской части населения.

В России уже пытались легализовать многоженство, и эта практика переодически встаёт на рассмотрение особенно в Чечне и Дагестане. В Ингушетии в июле 1999 года на короткий период времени даже удалось это сделать, однако вскоре указом Ельцина официальная возможность иметь несколько жён была отменена. С тех пор были попытки пересмотреть этот вопрос в отношении регионов с мусульманским населением, но они не увенчались успехом. Фактически, многоженство практикуется и сейчас, но это никак не фиксируется в паспорте, что ограничивает в правах женщин. Поэтому сейчас эта проблема возвращается на обсуждение.

В РПЦ, однако, с позицией мусульман по этому вопросу не согласны. Зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил: «Мне как христианину кажется, что положение и любовницы, и какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины. Равным образом унижают достоинство мужчины внебрачные связи любого свойства». Он призвал представителей всех конфессий укреплять брак, как единство одного мужчины и одной женщины, на нравственном уровне. Видимо, он не учёл культурных особенностей и традиций, которых придерживаются многие мусульмане. Ведь они не считают многоженство чем-то унизительным для женщины.

Также Кипшидзе высказал мысль, что ответственность биологических отцов перед внебрачными детьми нужно укрепить, дабы избежать бесправия в отношении таких детей.

Будет ли узаконено многоженство в «мусульманских» регионах России – вопрос сомнительный, и на то есть ряд причин. Во-первых, несмотря на то, что Россия – светское государство, в котором все религии и конфессии равны, роль православия непомерно велика. Фактически, РПЦ имеет монополию на участие в решении государственных вопросов, и именно поэтому в первую очередь будет рассматриваться позиция православия. Во-вторых, многоженство ещё и вопрос нравственности для «немусульманской» части населения, у которой отношение к нему по большей части негативное. Если легализовать многоженство, для многих граждан это станет ударом ниже пояса, пусть и никак их не касающимся. В-третьих, вопрос этот рассматривается уже очень долго, поэтому все меньше шансов на то, что он будет решён сейчас и в пользу мусульман.