Театр «Скарабей» приглашает на премьеру спектакля «Ворон»

//Общество 13+

27 сентября 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Спектакль «Ворон» - самый мистический в репертуаре театра. Ведь постановка основана на произведении Эдгара Аллана По, которое сделало писателя знаменитым. По-настоящему мистическая атмосфера спектакля, с помощью песка и музыки, света и тени, окутает каждого зрителя и заставит задуматься над загадкой бытия.

Кто такой ВОРОН? Человек или дьявол? Что стало с людьми, которых встретил герой в пути? Куда пропала его возлюбленная Линор? В спектакле больше вопросов, чем ответов.

Если вы тоже не любите прямых ответов на вопросы о жизни и смерти, если желаете порассуждать о противоборстве добра и зла, этот спектакль для вас.

Приходите в театр «Скарабей» 29 сентября в 12.00 (16+)