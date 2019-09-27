Как в Москве: хабаровское жилье стало по-столичному недоступно

//Общество 13+

27 сентября 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Компания «Талан» провела исследование на рынке российской недвижимости. Согласно анализу, по недоступности квартиры в Хабаровске догоняют московские «квадраты».

Исследование показало, в каких российских городах граждане могут себе позволить приобретение квартиры в новостройках без обращения в кредитную организацию. Результаты показали, что лидерами в бескредитных сделках стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Что касается времени, то для того, чтобы накопить на квартиру площадью 54 кв.метра в только что построенном доме, жителю Москвы в среднем потребуется 25 лет, хабаровчанину – 20 лет, а нижегородцу – чуть более 10 лет.

Специалисты отмечают, что жители Хабаровска имеют меньший доход, чем доход москвичей. Против столичных 108 тысяч рублей в среднем ежемесячно хабаровчане получают примерно 68 тысяч рублей в месяц. И ипотеку здесь берут гораздо чаще. А в качестве первого взноса покупатели вкладывают материнский капитал и сертификат молодой семьи. Стоимость квадратного метра в краевой столице – 83 тысячи рублей, а в Москве – 164 712 рублей.