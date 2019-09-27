В Хабаровском крае появились мохнаторукие крабы

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27 сентября 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Рыбаки Хабаровского края стали замечать, что в сети попадают совсем нетипичные для пресного Амура мохнатые крабы. Необычные для региона представители членистоногих обнаружены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Нанайском районе.

Один из главных китайских деликатесов – мохнаторукий краб – широко разводится на фермах в провинции Хэйлунцзян, соседней с Хабаровским крае. Специалисты отмечают, что в нынешний паводок часть китайских хозяйств могла попасть в зону затопления, а крабы сбежали. Похожее «нашествие» мохнатых крабов наблюдалось и после наводнения 2013 года.

На протяжение последних двух десятков лет такие крабы периодически замечались в бассейне Амура. Ихтиологи не исключают версию о том, что вскоре может появиться устойчивая популяция, и вылов таких крабов станет промысловым.

За последнее время непривычные для амурских вод обитатели стали попадаться очевидцам. Среди находок – морской сивуч, рыба-лобан, судак.