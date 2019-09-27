На конкурс «Город: детали» прислали 135 проектов улучшения городской среды

На конкурс, организованный в рамках выставки-презентации «Город: детали» прислали свыше 130 проектов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«135 проектов по улучшению современной городской среды прислали на конкурс, объявленный в рамках выставки-презентации «Город: детали». Она пройдет с 3 по 5 октября в павильоне №75 ВДНХ. Победители станут известны 4 октября, их назовут на специальной церемонии. Проект обладателя Гран-при рекомендуют для реализации в одном из районов Москвы», - говорится в материале.

Как уточняется, предложения для участия в конкурсе прислали жители 16 российских и зарубежных городов. Среди них которых: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Белгород, Владикавказ, Минск и Алма-Ата.

«Мы получили 135 заявок с интереснейшими проектами. Причем их авторы - не только дизайнеры и архитекторы, но еще студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. По креативности, по проработке идей видно, что всех участников объединяет интерес к трансформации и повышению качества городской среды», - приводятся слова представителя оргкомитета конкурса Оксаны Кашенко.

Она отметила, что самым молодым участником стала 17-летняя москвичка Алена Хоничева.

«Цель конкурса - найти таланты и свежие решения, которые могут быть применимы и главное - полезны для крупных городов, включая Москву», - добавила Оксана Кашенко.

Победителей определит экспертное жюри. В него вошли полтора десятка российских и иностранных специалистов, в том числе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор европейской компании-производителя малых архитектурных форм MMCITE Дэвид Карасек, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, генеральный директор компании «МАФ: маркет» Дмитрий Буров, выступающий председателем жюри.

Площадь интерактивной экспозиции выставки «Город: детали» превысит 15 тыс. кв. м. В рамках выставки вниманию посетителей представят более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса. На ВДНХ можно будет познакомиться с современными концепциями спортивных площадок, скверов, а также городских арт-объектов. Кроме того, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты поговорят о мировых тенденциях в развитии городской среды. Они поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые примеры по созданию комфортной городской среды.

Выставка проводится в рамках программы Правительства Москвы «Мой район». Цель этой программы – создание комфортного городского пространства в каждом районе вне зависимости от удаленности от центра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспозиция наглядно продемонстрирует перспективные мировые концепции малых архитектурных форм, спортивных площадок, скверов, городских арт-объектов.

В рамках деловой программы российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты обсудят мировые тенденции в развитии городской среды: как оживляют мегаполис привлекательные общественные пространства, какими должны быть районные доминанты, что учитывать при организации детских игровых зон и так далее. Спикеры поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые кейсы по созданию комфортной городской среды. Всего запланированы три тематические секции.

Деловую программу откроет дискуссия «Арт-объекты в городской среде». Она состоится 4 октября в 10:00 и будет посвящена формированию новых доминант районов, которые появляются в результате установки арт-объектов в скверах и парках. Среди приглашенных участников: известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, заместитель начальника Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова, директор департамента промышленности концерна «Крост» Андрей Сазонов и другие.

Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм (МАФ), к которым, например, относятся скамейки, фонари, лестницы, фонтаны, скульптуры, садово-парковые сооружения. Эти привычные элементы влияют на наше восприятие городской среды и формируют дизайн-код определенного места.

Секция «Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства» (4 октября, 12:30) будет посвящена функциям МАФ для разных аудиторий. Архитекторы и урбанисты расскажут об организации детских игровых пространств и их вкладе в здоровье подрастающего поколения, обсудят перспективы развития родительских сообществ. Модератором секции будет Юлия Шишалова, главный редактор журнала «Проект Россия». В дискуссии примут участие партнер CityMakers Петр Кудрявцев, генеральный директор «MAF маркет» Дмитрий Буров, сооснователь ландшафтного бюро AFA Александр Фронтов, главный архитектор архбюро «Чехарда» Мария Помелова, основатель бюро Noor Architects Михаил Беляков, представители столичных Префектур и другие.