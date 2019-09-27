Хабаровские дачники намерены льготно плавать дольше обычного

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27 сентября 2019, 13:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Ежегодно правительство Хабаровского края в период с мая по сентябрь компенсирует пенсионерам проезд к дачам, расположенным на левом берегу Амура. В этом году дачники намерены добиться продления действия этой льготы.

По льготам разрешается совершать не более 16 поездок ежемесячно. Адресатами поддержки стали женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, ветераны Великой Отечественной войны, труда, труженики тыла, инвалиды, дети-инвалиды и их родители, реабилитированные граждане. Но в этом году полтора месяца жители были лишены возможности речных передвижений по вине паводка. Теперь же они хотят продлить льготы до конца навигации.

- Из-за наводнения люди не могли попасть на острова, к своим дачам. Добираться туда было опасно. Теперь вода сошла и нужно постройки отремонтировать до наступления холодов, вывезти остатки урожая, - рассказал глава регионального отделения Союза садоводов России Григорий Орехов.

Дачники направили обращение губернатору региона Сергею Фургалу.