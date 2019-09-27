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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт рассказала, что на самом деле чайные компании продают под видом чая в пакетиках

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперт Елизавета Голобородько рассказала, что изготовление чайных пакетиков обходится производителям дороже, чем сам чай. Она призналась, что крупнейшие мировые производители чая не используют для чая в пакетиках чайный лист, а заменяют его чайной пылью с примесью ароматизаторов.

Чем опасен чай в пакетиках

Чем опасен чай в пакетиках

«Изначально в чай в пакетиках идет довольно плохое сырье – это отходы от чайного производства. Крупные чайные компании покупают такой продукт, который называется чайная пыль, и берут чай тоже непремиального качества. Когда в рекламе говорят про два верхних листочка – это просто отходы производства от двух верхних листочков», - сказала Голобородько.

Она сообщила, что возможно найти безвредный и качественный чай в пакетиках, однако он будет произведён не крупными брендами, а мелкими производствами, передаёт Мир24.

АБ

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