В Татарстане отказались от многоженства после слов муфтия Москвы

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27 сентября 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Лилия Галимова на скриншоте youtube-видео

Многоженство узаконивать в республике не планируется. Такими словами прокомментировала предложение московского муфтия Ильдара Аляутдинова официальный представитель главы республики Татарстан Лилия Галимова. Ранее он высказал идею узаконить многоженство в России.

Главным доводом Ильдара Аляутдинова стала статистика. Муфтий пояснил, что женщин в стране больше, чем мужчин. Религиозный деятель намекнул, что в некоторых регионах многоженство уже практикуется, а потом назвал Чечню, Дагестан и Татарстан.

«Возможно, кого-то из сильной половины жителей республики это расстроит, но в Татарстане не

планируют принимать соответствующего закона», — парировала Лилия Галимова слова Ильдара Аляутдинова: «А если перейти к серьезной части этого вопроса, то мы все же живем в светском государстве и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности».

Представитель татарского лидера напомнила, что заявленные инициативы должны предлагать простые люди. Этого в Татарстане пока не происходило.