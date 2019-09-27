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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Японской авиакомпании ввели места для пассажиров "вдали от кричащих детей"

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Японии одна из авиакомпаний пошла навстречу пассажирам, которые не хотят летать рядом с маленькими детьми. Они ввели специальную услугу, позволяющую выбрать кресло вдали от "кричащего ребёнка", сообщает КП.

Авиакомпания предлагает клиентам при покупке билета ознакомиться с картой, на которой отмечены места знаком "дети" и забронировать удобное для себя кресло.

Однако представители компании признались, что значок может не отобразиться, если билет бронировался через третье лицо или произошла смена лайнера.

Уточняется, что подобная идея возникла после жалобы одного из пассажиров, который пожаловался в Twitter, что ему пришлось лететь 13 часов под крик малыша на соседнем сидении. Пользователи посоветовали в следующий раз надеть наушники, но авиакомпания нашла решение получше, передаёт BBC.

БА

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